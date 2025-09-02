mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Rossitto su Zaniolo e il futuro della squadra di Runjaic

L'ex centrocampista bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sui nuovi acquisti fatti e sul futuro della squadra
Fabio Rossitto ha espresso le sue opinioni sul mercato estivo dell'Udinese. La notizia più significativa riguarda Nicolò Zaniolo, recentemente ceduto in prestito dal Galatasaray: "Questo rappresenta un colpo eccezionale per l’Udinese e per il giocatore stesso, che si unisce a una squadra ideale per lui. In Friuli, molti calciatori hanno trovato un contesto perfetto per rimettersi in gioco dopo periodi difficili. ”

Secondo l’ex centrocampista, i bianconeri hanno fatto progressi rispetto alla scorsa stagione: "La squadra è stata rinforzata, anche grazie a numerose operazioni vantaggiose. Diciamolo chiaramente: Gino Pozzo è un maestro in questo. Credo che questa Udinese porterà gioia ai tifosi friulani. " Riguardo alla vittoria contro l’Inter, Rossitto ha affermato: "A San Siro, l'Udinese ha dimostrato di sapere come affrontare i diversi momenti della partita: quando c'era l'opportunità di colpire, hanno attaccato con efficacia; nella ripresa, hanno dovuto concentrarsi maggiormente sulla difesa, ma l'hanno fatto con grande ordine. "

I complimenti vanno a Atta, autore del gol decisivo: "Era chiaro fin da subito che fosse un calciatore di talento. Essendo così giovane, ha ancora molto spazio per migliorare e siamo solo all'inizio. Lo scorso anno non aveva segnato, mentre quest'anno ha già messo a segno gol sia in Coppa Italia che in campionato. Quella realizzata a San Siro non è affatto una rete semplice: infilare il pallone nell'angolo dopo un bel dribbling è un gran colpo. " "È sempre complicato fare comparazioni - prosegue Rossitto parlando di Atta - il primo calciatore che mi viene in mente è Nicola Berti. Se guardo ai tempi moderni, potrei osare un paragone con Bellingham. In un calcio sempre più fisico, avere buoni piedi e un'altezza di 190 centimetri non è una caratteristica da poco. A mio avviso, sembra perfetto per rivestire il ruolo di mezzala in un centrocampo a tre. Offre un buon rendimento in fase difensiva e sa anche attaccare. "

