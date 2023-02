Udinese – Rottura Sottil-tifosi? Le prossime settimane sono decisive

La squadra allenata da mister Sottil è ufficialmente in crisi di vittorie. Rottura con la tifoseria in vista? Il punto sulla situazione

Redazione

Il coach bianconero ieri in conferenza stampa non ha lasciato spazio all'immaginazione ed ha spiegato la situazione che sta vivendo l'Udinese in maniera chiara e tonda. Si parla di una squadra che fa del gioco una delle sue chiavi di forza. Nonostante i risultati non riescano ad arrivare, la società non ha nessuna intenzione di snaturalizzarsi e vuole continuare a vincere incontro dopo incontro ma applicando le proprie idee. Dall'altra parte, però, c'è una tifoseria che sembra essere stanca della mancanza di vittorie (ricordiamo che l'ultimo successo in casa per gli uomini di Sottil è arrivato contro i neroazzurri a fine settembre) e di conseguenza ieri ha chiesto un confronto con tutti i giocatori.

La situazione non è delle più semplici, perché se è vero che l'Udinese crea tanto e spreca tantissimo (segnale comunque positivo) è anche vero che la squadra di Sottil deve iniziare di nuovo a vincere per non farsi trascinare nell'ennesima stagione mediocre. La partenza sprint ha sicuramente rilasciato grande entusiasmo in un ambiente che da diversi anni era abituato a stagioni da metà classifica senza grosse sorprese. Ora, però, sono tanti i match senza successo e di conseguenza va trovata una via di uscita il prima possibile, visto che nelle ultime 14 partite è arrivato una sola vittoria.

Le settimane decisive — Le prossime due settimane saranno decisive per gli uomini di Sottil. Prima il match contro i neroazzurri a San Siro in cui sarà proibitivo ottenere un risultato positivo, ma ad oggi le zebrette sono costrette a fare il possibile e non possono più permettersi passi falsi. Il secondo appuntamento, invece, sarà ancora più importante. Si torna alla Dacia Arena e lo si farà contro lo Spezia dell'ex Gotti. Una partita che si può solo vincere, senza altra via di uscita. Questo è l'unico modo che la società ha per riguadagnare la passione e la fiducia dei tifosi.