Udinese-Sassuolo | Sottil intervista post-partita: “ai tifosi dico che…”

Cosa è mancato? "Secondo me è stata un'ottima partita fatta dai ragazzi. Abbiamo creato tantissimo. Abbiamo calciato molto in porta. Sono 17 tiri. Abbiamo fatto 11 tiri all'interno dell'area, 8 in porta. 1 del Sassuolo. Sassuolo che ha preso 1 palo ma Silvestri ha fatto zero parate. Dispiace per i gol presi, quelli si. Quelli sono da evitare perché un cross, una respinta deve essere fatta meglio. E l'autogol deve essere gestito con un po' più di serenità. Però la squadra è stata brava perché una botta così avrebbe ammazzato chiunque. Invece ci siamo subito rimessi a giocare. Abbiamo fatto secondo me un buonissimo secondo tempo. Soprattutto all'inizio abbiamo spinto tanto. Abbiamo creato due situazioni clamorose dentro l'aerea. Quella di Lovric a 11 metri sul dischetto del rigore su sponda.