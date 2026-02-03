Mercato Udinese – Rui Modesto è del Palermo per 3 secondi: tutti i dettagli

L'Udinese ha chiuso una cessione sul gong. Un addio che ha preso quota nel corso delle ultime ore e soprattutto che va a rinforzare uno dei club più potenti della seconda serie del calcio italiano. Il Palermo è riuscito ad ultimare l'acquisto di Rui Modesto. Calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza in rosanero.