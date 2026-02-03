L'Udinese ha chiuso una cessione sul gong. Un addio che ha preso quota nel corso delle ultime ore e soprattutto che va a rinforzare uno dei club più potenti della seconda serie del calcio italiano. Il Palermo è riuscito ad ultimare l'acquisto di Rui Modesto. Calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza in rosanero.
mondoudinese udinese news udinese Mercato Udinese – Rui Modesto è del Palermo per 3 secondi: tutti i dettagli
udinese
Mercato Udinese – Rui Modesto è del Palermo per 3 secondi: tutti i dettagli
Il calciatore portoghese è diventato a tutti gli effetti un componente della rosa dei rosanero. Non perdiamo un secondo, ecco tutti i dettagli
Una cessione in prestito con un futuro tutto da scrivere ed in caso di una seconda parte di campionato da assoluto protagonista, potrebbe arrivare anche una permanenza definitiva nella città siciliana. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato in entrata. Pozzo batte Marotta: affare da cinque milioni di euro <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA