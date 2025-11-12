Udinese – “Ekko shot” sempre più in auge! Runjaic cerca una quadra

All’Olimpico, nella sfida contro la Roma , Jurgen Ekkelenkamp ha disputato la sua prima partita completa di quest'anno, dimostrando di meritare un posto da titolare dopo un avvio di campionato poco brillante.

Con una buona padronanza tecnica, che ha spinto i suoi allenatori passati a utilizzarlo anche in posizione di trequartista, il numero 32 possiede un tiro da lunga distanza davvero temibile, tanto da guadagnarsi il soprannome di Ekko shot tra i suoi compagni.

Alcuni lo considerano poco dinamico, ma la Gazzetta dello Sport mette in evidenza la sua prestazione a Roma, contraddistinta da interventi e recuperi. In questo modo, è riuscito a riacquistare la fiducia di Runjaic, che attualmente lo preferisce al vice capitano Lovric e a Piotrowski.