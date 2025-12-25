Notizie Udinese – Runjaic cambia la difesa? Le ultime pre biancocelesti

La sconfitta contro la Fiorentina potrebbe aver lasciato (sul campo) degli strascichi e proprio per questo motivo la squadra sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Il dubbio è se possa cambiare qualcosa e soprattutto se l'Udinese possa aggiungere delle modifiche al suo impianto difensivo.