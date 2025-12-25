mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Runjaic cambia la difesa? Le ultime pre biancocelesti

Notizie Udinese – Runjaic cambia la difesa? Le ultime pre biancocelesti

Mister Kosta Runjaic sta lavorando in maniera intensa in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sulla difesa
La sconfitta contro la Fiorentina potrebbe aver lasciato (sul campo) degli strascichi e proprio per questo motivo la squadra sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Il dubbio è se possa cambiare qualcosa e soprattutto se l'Udinese possa aggiungere delle modifiche al suo impianto difensivo.

Ad oggi non sembrano esserci grosse modifiche rispetto il match di settimana scorsa. Allo stesso tempo la squadra potrebbe trovarsi con una difesa a sorpresa. Difficile lasciare fuori dai titolari l'ex Spezia, Bertola e di conseguenza c'è da capire chi sarà sacrificato tra Kabasele e Kristensen. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Si scrive il futuro di Lovric <<<

