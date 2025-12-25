Notizie Udinese – Runjaic cambia la difesa? Le ultime pre biancocelesti

La sconfitta contro la Fiorentina potrebbe aver lasciato (sul campo) degli strascichi e proprio per questo motivo la squadra sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Il dubbio è se possa cambiare qualcosa e soprattutto se l'Udinese possa aggiungere delle modifiche al suo impianto difensivo.
Mister Kosta Runjaic sta lavorando in maniera intensa in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sulla difesa
Ad oggi non sembrano esserci grosse modifiche rispetto il match di settimana scorsa. Allo stesso tempo la squadra potrebbe trovarsi con una difesa a sorpresa. Difficile lasciare fuori dai titolari l'ex Spezia, Bertola e di conseguenza c'è da capire chi sarà sacrificato tra Kabasele e Kristensen. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Si scrive il futuro di Lovric <<<
