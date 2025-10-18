mondoudinese udinese news udinese Udinese – Runjaic cambia ancora ! Kabasele in pole

udinese

Udinese – Runjaic cambia ancora ! Kabasele in pole

Udinese – Runjaic cambia ancora ! Kabasele in pole - immagine 1
Continuano i cambiamenti per scegliere gli 11 titolari di lunedi contro la Cremonese: Kabasele sempre più in auge
Lorenzo Focolari Redattore 

Prendono sempre più forma le probabili formazioni di Cremonese-Udinese. Il Corriere dello sport prevede questi 22 in campo:

CREMONESE (3-5-2) – Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Sarmiento, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola A disposizione: 1  6 Silvestri,  69 Nava, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 30 Faye,

55 Folino, 7 Zerbin,  27 Vandeputte, 33 Grassi,  48 Lordkipanidze, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 99 Sanabria.

UDINESE (3-5-2) – Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. Allenatore:  Runjaic A disposizione: 90 Sava,  93 Padelli, 16 Palma, 13 Bertola, 11 Kamara, 6 Zarraga, 38 Miller, 4 Lovric, 32 Ekkelenkamp,  19 Ehizibue, 77 Rui Modesto,  7 Gueye, 15 Bayo, 18 Buksa.

Le ultime di mercato: Runjaic ha il “nuovo” centravanti? Firma unica<<<

Leggi anche
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali
Notizie Udinese – Deulofeu: “Il recupero più complesso della mia vita..”

© RIPRODUZIONE RISERVATA