Una sfida importante per i bianconeri del Friuli Venezia Giulia che hanno l'obiettivo di conquistare i cinquanta punti finali e molto di questo risultato potrebbe passare dal match contro il Torino di questo weekend. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic ha grande voglia di mettersi in mostra e proprio per questo motivo non possiamo fare altro che passare alla conferenza stampa. Tanti punti di domanda ed un tecnico che rischia di dover fare a meno di alcuni calciatori importanti. La frase del mister dell'Udinese è chiara: "Rischiamo di giocare e dover dire la nostra con quattro assenti in più". Passiamo subito alla conferenza stampa completa.

Le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic

Mister Runjaic

"L'assenza di Keinan Davis per noi è importante, ma non deve creare scuse o alibi. Se un calciatore è assente, vuol dire che c'è qualcun altro che deve dimostrare quello che è il suo valore sul campo da gioco. Mi avrebbe fatto piacere avere Davis nelle ultime gare, ma anche questo sabato non ci sarà". Il tecnico ha poi continuato: "Non solo Davis, ma anche Karlstrom non ci sarà ed anche Jurgen Ekkelenkamp. Mancherà anche Piotrowski oltre i soliti assenti". Un vero e proprio momento di emergenza per l'Udinese. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Inter-Solet si chiude? Tutte le novità <<<