Mister Kosta Runjaic ha fatto il punto in conferenza stampa prima della sfida di campionato contro i granata di Torino. Tutti i dettagli

Lorenzo Focolari
- Udine
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Una sfida importante per i bianconeri del Friuli Venezia Giulia che hanno l'obiettivo di conquistare i cinquanta punti finali e molto di questo risultato potrebbe passare dal match contro il Torino di questo weekend. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic ha grande voglia di mettersi in mostra e proprio per questo motivo non possiamo fare altro che passare alla conferenza stampa. Tanti punti di domanda ed un tecnico che rischia di dover fare a meno di alcuni calciatori importanti. La frase del mister dell'Udinese è chiara: "Rischiamo di giocare e dover dire la nostra con quattro assenti in più". Passiamo subito alla conferenza stampa completa.

Runjaic

Le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic

Mister Runjaic
Mister Runjaic

"L'assenza di Keinan Davis per noi è importante, ma non deve creare scuse o alibi. Se un calciatore è assente, vuol dire che c'è qualcun altro che deve dimostrare quello che è il suo valore sul campo da gioco. Mi avrebbe fatto piacere avere Davis nelle ultime gare, ma anche questo sabato non ci sarà". Il tecnico ha poi continuato: "Non solo Davis, ma anche Karlstrom non ci sarà ed anche Jurgen Ekkelenkamp. Mancherà anche Piotrowski oltre i soliti assenti". Un vero e proprio momento di emergenza per l'Udinese. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Inter-Solet si chiude? Tutte le novità <<<

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