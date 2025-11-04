Oggi riparte la settimana canonica in cui l’Udinese dovrà prepararsi per affrontare la Roma. La seconda partita di Novembre sarà già molto delicata e i tre punti non saranno facili.
Udinese – Runjaic e la conferenza stampa: data e orario
Udinese – Runjaic e la conferenza stampa: data e orario
Il tecnico tedesco tornerà in conferenza in occasione della gara contro la Roma allo stadio Olimpico: data e orario
Mister Kosta Runjaic fornirà un aggiornamento sulla situazione attuale dell'Udinese nella conferenza stampa fissata per venerdì 7 novembre alle 17 allo stadio ‘Friuli’.
Sarà l'opportunità per avere notizie sulla squadra che domenica alle 18 sfiderà la Roma all'Olimpico. Vedremo come si svilupperà la settimana per entrambe le squadre. Le ultime di mercato: Spalletti incantato e prepara l’offerta: il punto<<<
