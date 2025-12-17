Udinese News – Runjaic in conferenza stampa: ecco data e orario

La gara contro la Fiorentina non è così lontana. L'Udinese ha dei giorni di vantaggio importanti dal momento che i viola saranno contro il Losanna per via della Conference League. I paragoni con la scorsa stagione per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, sono soltanto da evitare. La Fiorentina di adesso è una squadra che ha bisogno di ritrovare se stessa e che è passata da Palladino a Vanoli passando per Pioli.
Il tecnico tedesco tornerà in conferenza per presentare la prossima sfida contro la Fiorentina di Vanoli: data e ora
L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic terrà una conferenza stampa venerdì 19 dicembre alle 14. 30, a solo due giorni dalla partita di campionato contro la Fiorentina, che è parte della sedicesima giornata. L'evento con i giornalisti avrà luogo nella sala stampa del Bluenergy Stadium. Gli uffici dello stadio saranno accessibili ai membri della stampa, e sarà possibile seguire la diretta su TV 12.
