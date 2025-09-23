Udinese-Palermo | Runjaic contento della squadra: Le parole

L’allenatore dell’Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita con il Palermo: ecco le parole

Lorenzo Focolari Redattore 23 settembre - 22:16

Udinese trionfante contro il Palermo e accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa ottenuto.

Ecco le dichiarazioni post partita dell'allenatore Runjaic:

“Oggi era fondamentale superare il turno e ci siamo riusciti. Abbiamo incontrato una squadra molto valida, il Palermo ha giocatori capaci di ambire alla Serie A. Eravamo consapevoli di affrontare un avversario determinato, abile nel recuperare le seconde palle. Abbiamo segnato al momento opportuno e sono molto soddisfatto per Zaniolo, che ha messo in mostra una grande prestazione e ha dimostrato il suo talento.

Miller ha trovato la rete ed è un talento straordinario; in alcune situazioni ha mostrato di cosa è capace, anche se è in fase di adattamento. Ha un fisico notevole e sa destreggiarsi bene con la palla. Può ricoprire il ruolo di mediano, mezzala e persino trequartista.

Anche Palma ha offerto un’ottima prestazione, ha vinto tutti i contrasti e ha giocato bene con il pallone.

“Nel complesso abbiamo gestito bene il match; mi sarebbe piaciuto chiudere con un 3-0, ma non siamo riusciti a capitalizzare le opportunità.

Dopo una sconfitta in casa è sempre positivo vincere nella partita seguente, questa è stata la nostra prima vittoria tra le mura amiche ed è molto significativa, poiché desidero che il nostro stadio diventi un forte inespugnabile.

Buksa ha subito un forte colpo ed ha perso un po’ di sangue; voleva continuare a giocare, ma l'ho sostituito per precauzione, dato che è necessario essere attenti in caso di traumi cranici. Speriamo che possa essere disponibile per la partita contro il Sassuolo. "