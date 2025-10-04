News Udinese – Runjaic inverte le tendenze alla viglia! I ballottaggi

I giornali locali hanno riportato le dichiarazioni di Kosta Runjaic durante la conferenza stampa di ieri. L'allenatore dell'Udinese non ha fornito dettagli sull'undici titolare che scenderà in campo domani contro il Cagliari , ma le testate giornalistiche traggono alcune conclusioni dalle sue parole di ieri in conferenza.

Nei vari confronti, ci sono comunque calciatori che attualmente sembrano avere un vantaggio. Ad esempio, in difesa, Goglichidze è in vantaggio su Bertola e Palma . A centrocampo, Lovric mantiene un predominio su Piotrowski .

Sulla destra, Ehizibue sta cercando di superare Zanoli, che rimane comunque il favorito, mentre a sinistra Kamara è scelto rispetto a Zemura. In attacco, toccherà nuovamente a Davis e Zaniolo, con Bayo che è tornato a essere disponibile.