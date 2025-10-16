Il match tra Cremonese e Udinese si avvicina sempre di più. Mister Nicola e mister Runjaic stanno preparando le rispettive formazioni per il match del posticipo di Serie A di Lunedì prossimo.
Udinese – Runjaic pensa a Kabasele? Le probabili dei bianconeri
Kabasele al posto di Kristensen, Zaniolo di nuovo in attacco con Davis: le mosse di Runjaic per battere la Cremonese
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy. Allenatore: Nicola.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
Runjaic potrebbe riproporre Zaniolo davanti al posto di Iker Bravo appena rientrato dalla nazionale spagnola Under 20. Kabasele sembra il candidato numero 1 per sostituire l'infortunato Thomas Kristensen.
