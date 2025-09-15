Udinese – Terza prova da incorniciare! Runjaic pensa al lungo termine

Terzo risultato utile di fila e terza posizione in classifica: un'ottima partenza che va onorata nel tempo

Lorenzo Focolari Redattore 15 settembre - 09:13

7 punti totali in tre giornate passando dal derby del "Triveneto", espugnando San Siro e infine l'Arena Garibaldi. Tre risultati ottimi in cui la squadra è apparsa rinnovata nelle energie e nell'organizzazione dei sistemi di gioco da effettuare in campo. Runjaic è molto contento e soddisfatto del lavoro svolto sino a qui ma i vecchi fantasmi del passato dell'Udinese potrebbero apparire più avanti.

Lo scorso anno la squadra aveva iniziato esattamente così. Su 4 partite, 3 furono vittorie un pareggio, dopodiché è iniziato un periodo di netta difficoltà fisica e mentale che ha portato l'ambiente bianconero in un grande alone negativo.

Adesso non ci sono più le grandi personalità come Thauvin, Lucca, Bijol, da cui dipendere. L'Udinese di oggi ha la sua forza nei giovani talenti e nei veterani come Karlstrom che "guidano" sotto l'esempio della dedizione e del lavoro. Runjaic affronterà il futuro con tutte le carte da giocare ma per adesso l'Udinese è terza in classifica con delle prestazione che convincono nel complesso. Le ultime di mercato:Pozzo ne saluta tre? Rivoluzione sugli esterni <<<