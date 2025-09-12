La partita contro i toscani si avvicina sempre di più e mister Runjaic non vuole fari trovare impreparato. Lo stesso vale per Gilardino che vuole ottenere la vittoria davanti al pubblic0 pisano per la prima volta in questa stagione. Ecco le probabili.
Udinese News – Runjaic pensa alla linea a tre: le probabili formazioni
Il tecnico tedesco studia la formazione da schierare in vista di domenica: anche Gilardino pensa allo schieramento migliore
PISA 3-4-2-1—
Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino
A disposizione: 12 Nicolas, 22 Scuffet, 33 Calabresi, 47 Lusuardi, 44 Denoon, 14 Akinsanmiro, 7 Leris, 72 Maucci, 11 Cuadrado, 36 Piccinini, 23 Stengs, 18 Nzola
UDINESE 3-5-2—
Sava; Goglichidze, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Bayo, Davis. Allenatore: Runjaic
A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 16 Palma, 13 Bertola, 27 Kabasele, 11 Kamara,
6 Zarraga, 38 Miller, 29 Camara, 32 Ekkelenkamp, 7 Zanoli, 77 Rui Modesto, 10 Zaniolo, 17 Bravo,
18 Buksa, 15 Bayo
