L'Udinese dovrà fare a meno di Thomas Kristensen nel corso delle prossime settimane. La comunicazione è arrivata chiara da parte della società, visto che il calciatore ha riscontrato un problema muscolare prima della sfida contro il Cagliari. Si tratta di una lesione al bicipite femorale che lo terrà fuori dai campi da gioco per almeno due settimane. Passiamo al comunicato emanato dal club proprio nelle ultime ore.
News Udinese – Runjaic perde Kristensen: il punto sull’infortunio
Mister Kosta Runjaic perde un paladino della sua difesa. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'infortunio del danese
"Udinese Calcio comunica che Thomas Kristensen ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L’infortunio sarà valutato settimana per settimana". Difficile rivederlo in campo alla ripresa contro la Cremonese. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Doppio colpo Allegri? Tutti i dettagli <<<
