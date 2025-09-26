Udinese – Dramma in casa friulana! Runjaic perde un attaccante

Era in ballottaggio fino a poche ora fa per una maglia da titolare contro il Sassuolo . Runjaic aveva intenzione di schierarlo vista l’assenza di Bravo a causa delle nazionali. Adam Buksa si ferma ufficialmente e l’Udinese perde un centrocampista.

Contro il Palermo aveva subito un colpo al volto che sembrava non essere così grave. Stando all’analisi ufficiali il giocatore si sarebbe fratturato lo zigomo destro e le ossa nasali proprie. Questo porterà ad un’operazione al volto.