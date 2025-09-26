Era in ballottaggio fino a poche ora fa per una maglia da titolare contro il Sassuolo. Runjaic aveva intenzione di schierarlo vista l’assenza di Bravo a causa delle nazionali. Adam Buksa si ferma ufficialmente e l’Udinese perde un centrocampista.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Dramma in casa friulana! Runjaic perde un attaccante
udinese
Udinese – Dramma in casa friulana! Runjaic perde un attaccante
Nel giro delle ultime ore Runjaic perde un pezzo dello scacchiere d’attacco: Buksa sarà out contro il Sassuolo
Contro il Palermo aveva subito un colpo al volto che sembrava non essere così grave. Stando all’analisi ufficiali il giocatore si sarebbe fratturato lo zigomo destro e le ossa nasali proprie. Questo porterà ad un’operazione al volto.
Il giocatore si opererà il 27 Settembre pertanto Runjaic sa di perdere una pedina importante per le rotazioni in attacco. Zaniolo riempirà lo spazio accanto a Davis con Atta che potrebbe reinventarsi come seconda punta. Le ultime di mercato: Colpo bianconero! Nuova freccia per i Pozzo<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA