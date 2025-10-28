Udinese – Runjaic prepara rotazioni ad ampio raggio! Le ultime

Domani l’Udinese affronterà la sua seconda partita in un periodo di otto giorni. È comprensibile pensare a qualche cambio nella formazione bianconera. Runjaic sembra averci pensato in anticipo: le sostituzioni di Davis , Zaniolo e di un Solet non al massimo in Udinese-Lecce sembrerebbero essere state fatte per questo motivo.

I giornali riportano che il tecnico, in base a quanto emerso dall’allenamento di ieri, non ha in programma modifiche per la difesa, dove ha ricevuto conferma della totale disponibilità del calciatore francese, ma potrebbero arrivare novità a centrocampo e in attacco.

Nella zona centrale oggi si deciderà se saranno Kingsley Ehizibue e Jordan Zemura i giocatori freschi da schierare all’Allianz, dove uno tra Lennon Miller e Jakub Piotrovski prenderà il posto di Jurgen Ekkelenkamp, con Jesper Karlstrom mantenuto davanti alla difesa. In attacco, sembra che la coppia Zaniolo-Davis sia la scelta principale, ma c’è la possibilità di schierare Adam Buksa al posto dell’inglese che ha realizzato un gol e sfiorato il secondo in 66 minuti nelle ultime due gare. Le ultime di mercato: La Vecchia Signora lo scarta? Colpo per Runjaic<<<