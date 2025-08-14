News Udinese – Runjaic alle prese con la Coppa d’Africa: ecco i nomi

La Gazzetta dello sport mette in evidenza il tema delle selezioni per la trentacinquesima edizione della Coppa d’Africa, competizione che avrà luogo dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 in Marocco. Il giornale analizza, squadra per squadra, i calciatori che potrebbero lasciare la serie A per un mese compresa l’Udinese.
Quattro saranno i giocatori che salteranno alcune partita di campionato per unirsi alla Coppa d’Africa: ecco i nomi
L’Udinese potrebbe perdere 4 giocatori: Okoye, al momento squalificato, che sarebbe con la Nigeria; Rui Modesto in azione con l’Angola; Hassane Kamara che rappresenterebbe la Costa d’Avorio e Jordan Zemura con lo Zimbabwe.
