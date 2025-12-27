mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Runjaic rimane sul classico? Le probabili

Il tecnico ripropone Bertola a sinistra mentre davanti rischiererebbe il tandem Zaniolo-Davis per affrontare la Lazio
A poche ore dall’incontro contro la Lazio, la Gazzetta dello sport suggerisce le possibili formazioni in campo sia dell’Udinese che della squadra di Sarri

UDINESE 3-5-2

Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.

In panchina Padelli, Nunziante, Palma, Goglichidze, Ehizibue, Kamara, Lovric, Zarraga, Miller, Gueye, Bravo, Buksa. Allenatore Runjaic.

BALLOTTAGGI – Bertola-Kamara 60%-40%

SQUALIFICATI – Okoye (1)

DIFFIDATI – nessuno

INDISPONIBILI – Atta (7 gg), Zemura (25), Bayo e Rui Modesto (Coppa d’Africa)

LAZIO 4-3-3

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belayhane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. In panchina Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patrick, Lazzari, Tavares, Farcomeni, Sarà Fernandes, Pedro, Noslin, Isaksen. Allenatore Sarri.

BALLOTTAGGI – Belahyane-Noslin 60%-40%; Castellanos- Noslin 70%-30%

SQUALIFICATI – Basic e Guendouzi (1)

DIFFIDATI – nessuno

INDISPONIBILI – Gigot (20 gg), Rovella (15), Dele Bashiru e Dia (Coppa d’Africa)

