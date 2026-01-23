La sfida con il Verona è alle porte per l'Udinese. Una partita importante per i bianconeri che hanno bisogno di tornare a vincere e di conseguenza di scalare la classifica. Non possiamo fare altro che iniziare a ragionare riguardo il match di campionato e soprattutto chi ci sarà e chi invece è costretto ad alzare bandiera bianca.
News Udinese – Runjaic rinuncia a quattro bianconeri: il punto
Mister Runjaic fa il punto in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sulle importanti assenze per i bianconeri
Sono quattro i profili che sicuramente non ci saranno questo lunedì. Il primo è Nicolò Zaniolo, per il fantasista mancano ancora tre settimane prima di poterlo rivedere sul campo. Il secondo è Jakub Piotrowski che resterà ai box per ancora un mesetto. Terzo Adam Buksa e quarto Jordan Zemura, calciatori che hanno dato una grande mano nel corso di questa stagione e che Runjaic spera di recuperare il prima possibile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il bomber va in Argentina? Tutti i dettagli <<<
