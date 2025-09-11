Nella parte finale della mattinata di oggi, anche Bayo e Zemura, reduci dalle qualificazioni africane per il prossimo mondiale, sono rientrati in Friuli. Nel pomeriggio, mentre il resto della squadra era impegnato in una sessione di allenamento al Bruseschi, i due hanno seguito il consueto programma di recupero.
Notizie Udinese – Runjaic ritrova la squadra al completo: le ultime
Il tecnico dell'Udinese ha di nuovo tutta la squadra a disposizione: gli ultimi nazionali sono rientrati nel pomeriggio
Rimane fuori invece Padelli, che oggi rappresenta l’Udinese all’inaugurazione di Friuli Doc, insieme a Sandi Lovric, che è sotto osservazione giornaliera da parte dello staff medico. Domani mattina è previsto un allenamento con la partecipazione della squadra al completo.
