Udinese – Runjaic ritrova il suo portiere! I rientri dalle nazionali

Già da oggi al Bruseschi iniziano a tornare i giocatori dalle nazionali in particolare Runjaic ritrova il suo portiere
Runjaic inizia già ad riabbracciare i suoi di rientro dalle nazionali. I giocatori dell'Udinese primi che potrebbero far ritorno sono Nunziante e Bravo al momento che sono coinvolti con le rispettive nazionali Under 20 nella coppa dei mondiali.

L'Italia Under20 ha subito una chiara sconfitta contro gli Stati Uniti, terminando il match con un deludente 3-0 e mettendo fine così alla sua partecipazione ai Mondiali di categoria attualmente in Cile. Nunziante, il portiere dell'Udinese, non era tra i titolari preferendo Seghetti al suo posto. Gli azzurri non accedono ai quarti di finale: nelle prossime ore inizierà il triste ritorno in patria.

