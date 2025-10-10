Udinese – Runjaic ritrova il suo portiere! I rientri dalle nazionali

Runjaic inizia già ad riabbracciare i suoi di rientro dalle nazionali. I giocatori dell'Udinese primi che potrebbero far ritorno sono Nunziante e Bravo al momento che sono coinvolti con le rispettive nazionali Under 20 nella coppa dei mondiali.
Già da oggi al Bruseschi iniziano a tornare i giocatori dalle nazionali in particolare Runjaic ritrova il suo portiere
L'Italia Under20 ha subito una chiara sconfitta contro gli Stati Uniti, terminando il match con un deludente 3-0 e mettendo fine così alla sua partecipazione ai Mondiali di categoria attualmente in Cile. Nunziante, il portiere dell'Udinese, non era tra i titolari preferendo Seghetti al suo posto. Gli azzurri non accedono ai quarti di finale: nelle prossime ore inizierà il triste ritorno in patria.
