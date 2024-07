Notizie Udinese – Runjaic porta con se la rivoluzione: addio alla difesa a tre

Kosta Runjaic proprio in questi istanti porta con se una piccola, ma gigantesca (per l'Udinese) rivoluzione: ecco tutti i dettagli

Il coach ex Legia Varsavia è pronto per iniziare il suo percorso e salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe passare dal 3-4-1-2 al 4-2-3-1. Una difesa a quattro che è sinonimo di rivoluzione tattica e non solo probabilmente. Una decisione comunque annunciata da Gino Pozzo che nei giorni precedenti aveva detto di essersi stufato della difesa a cinque uomini. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'affare Lucca <<<