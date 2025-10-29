mondoudinese udinese news udinese Juventus-Udinese | Runjaic sceglie Piotrowski! Le ufficiali

Juventus-Udinese | Runjaic sceglie Piotrowski! Le ufficiali

Il tecnico tedesco schiera Piotrowski a centrocampo, mentre davanti opta per Davis e Zaniolo: le ufficiali del match
La partita tra Juventus e Udinese sta per iniziare. Ecco le mosse degli allenatori per affrontare al meglio il match e strappare i tre punti in questa giornata.

Juventus 3-4-1-2

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic.

Udinese 3-5-2

Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Runjaic si affiderà a Davis e Zaniolo mentre Brambilla proporrà Vlahovic assieme ad Openda per la prima nel corso di questo campionato. Le ultime di mercato:  Spalletti, ecco il primo colpo: 20 milioni ai Pozzo<<<

