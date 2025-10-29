La partita tra Juventus e Udinese sta per iniziare. Ecco le mosse degli allenatori per affrontare al meglio il match e strappare i tre punti in questa giornata.
mondoudinese udinese news udinese Juventus-Udinese | Runjaic sceglie Piotrowski! Le ufficiali
udinese
Juventus-Udinese | Runjaic sceglie Piotrowski! Le ufficiali
Il tecnico tedesco schiera Piotrowski a centrocampo, mentre davanti opta per Davis e Zaniolo: le ufficiali del match
Juventus 3-4-1-2—
Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic.
Udinese 3-5-2—
Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
Runjaic si affiderà a Davis e Zaniolo mentre Brambilla proporrà Vlahovic assieme ad Openda per la prima nel corso di questo campionato. Le ultime di mercato: Spalletti, ecco il primo colpo: 20 milioni ai Pozzo<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA