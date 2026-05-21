Mister Kosta Runjaic si prende un grande premio dopo una grandissima stagione da protagonista con l'Udinese e dopo aver conquistato i cinquanta punti che ad Udine mancavano da più di un decennio. La società proprio in questi istanti è stata informata dalla Lega Serie A che il coach tedesco è stato insignito del premio per miglior tecnico del mese di Maggio della Lega Serie A. Un gran premio che promuove una super stagione da parte di un ottimo tecnico che ha tutte le qualità per fare la differenza e lo sta dimostrando parlando poco, ma con tanti fatti sul campo da gioco. Passiamo al rendimento nel corso di questo campionato, ma soprattutto nel corso di questo mese di Maggio.

Il rendimento di mister Kosta Runjaic

Mister Kosta Runjaic

Due grandi vittorie per la squadra, ma soprattutto due grandi reti inviolate sia con il Torino che con il Cagliari. Non incide la sconfitta nel delicato match contro la Cremonese. Un premio che verrà consegnato al coach nel corso delle prossime ore, più precisamente prima della sfida di campionato contro il Napoli che chiuderà questa positiva stagione dell'Udinese. Il futuro di Runjaic è scritto e di conseguenza ci si attende un altro passo in avanti in vista dell'annata che verrà.