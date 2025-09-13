Udinese News – Runjaic presenta la sfida contro il Pisa: la conferenza

Il tecnico dell’Udinese ha risposto alle domande dei giornalisti per presentare la sfida contro il Pisa: la conferenza

Lorenzo Focolari Redattore 13 settembre - 14:22

Cosa ne pensa del mercato svolto in questa sessione estiva?

"Sono felice che il mercato sia chiuso, ora possiamo concentrarci serenamente. Credo che abbiamo effettuato buone scelte e abbiamo una squadra che opera in un clima molto positivo. I nuovi arrivati hanno una base solida e ci sono un mix di calciatori esperti e giovani promesse. È finalmente il momento di dare il via alla stagione. Abbiamo conquistato un'importante vittoria contro l'Inter, ma ora dobbiamo proseguire sui fondamenti gettati nelle prime due partite. Dobbiamo affrontare il Pisa con grande intensità. Le due settimane di pausa le abbiamo utilizzate con il gruppo qui a Udine. Ci siamo concentrati sui dettagli e su piani individuali. Da giovedì ho avuto tutto il gruppo disponibile e oggi ci sarà la preparazione finale. La maggior parte dei giocatori sarà a disposizione, ad eccezione di Bayo. Palma, invece, tornerà. Abbiamo una rosa ben equilibrata e versatile".

Qual è la sua opinione sui nuovi giovani?

Sono veramente soddisfatto dei nuovi arrivi. I giocatori giovani necessitano di tempo per adattarsi. Gueye e Miller sono due straordinari talenti. Gueye è sorprendentemente maturo per la sua età. Tutti stanno impegnandosi e avranno le loro opportunità. Questo vale per Bertola, Goglichidze e gli altri. È stimolante lavorare con tanti giovani, tutti ci muoviamo nella stessa direzione. Zaniolo e Zanoli sono giovani, ma già con un certo bagaglio d'esperienza in questo campionato. Sicuramente avranno le loro chance. Per quanto riguarda Zaniolo, sarà necessaria un po' di pazienza per ammirare le sue qualità. Ha bisogno di tempo, visto che ha avuto difficoltà di continuità negli ultimi mesi. Saremo cauti con lui: parliamo spesso e sa ciò che vuole. Desiderava con forza venire qui ed è un aspetto importante. Mi piacerebbe lavorare con lui, che ha ottime doti tecniche. L'obiettivo è far sì che tutti questi ragazzi raggiungano il livello che ci aspettiamo. Zaniolo troverà qui un'ottima atmosfera, perfetta per lui. È un giocatore italiano di grande valore ed è fondamentale che l'Udinese sia riuscita a ingaggiare un atleta del suo calibro. Non vedo l'ora di vederlo in campo, magari già contro il Pisa".

Si sente più carico in questo secondo anno?

La responsabilità è sempre presente. Sono io il responsabile dell'intero progetto e ho il compito di coordinare tutti i membri coinvolti. Collabora con un team tecnico e gestisco una squadra giovane con alcune nuove aggiunte. Ci saranno alti e bassi, ma vogliamo affrontare la stagione con maggiore stabilità, cercando di esprimere un calcio migliore. C'è una buona energia e una rosa ben bilanciata. Non sarà facile vincere contro il Pisa, sono molto bravi nei duelli e nel gioco di transizione. Abbiamo osservato attentamente il Pisa: hanno conquistato un buon punto contro l'Atalanta e la Roma ha avuto difficoltà a batterli. Sarà una partita diversa rispetto a quella contro l'Inter.

