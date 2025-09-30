Runjaic ritrova un’altra pedina all’interno del suo scacchiere d’attacco. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l’Udinese deve ritrovare la strada per i risultati utili e in questo senso serve tutto l’aiuto possibile.
Notizie Udinese – Runjaic sorride! Bayo ritorna in gruppo: il punto
L’attaccante bianconero sembra aver recuperato dall’infortunio alla coscia sinistra ed è tornato a disposizione del gruppo
Oltre a Buksa che sta tentando di recuperare per il Cagliari, anche Victor Bayo sembrerebbe essere guarito dall’infortunio. L’attaccante aveva accusato una contusione alla coscia e questo lo ha portato a stare fuori dai campi per una settima a e mezzo.
Adesso Bayo è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe subentrare a gara in corso contro la squadra di Pisacane. Vedremo come vorrà gestire a situazione l’allenatore bianconero. Le ultime di mercato: Cessione ufficiale? Difensore firma in Champions<<<
