Verso Udinese-Verona | Runjaic studia le probabili formazioni: il punto

La prima partita di campionato è sempre più vicina e Runjaic vuole preparare la squadra al meglio: ecco la probabile formazione iniziale

Lorenzo Focolari Redattore 21 agosto - 11:10

Iniziare con un derby mette grande pressione. Runjaic sa che la squadra e il tifo hanno bisogno di una buona partenza per cercare di centrare subito la striscia positiva di risultati. Non sarà facile perché il Verona di Zanetti non intende voler disputare una stagione rischiosa salvandosi all'ultima giornata. Entrambe le squadre si stanno preparando al meglio. Andiamo a vedere i papabili 11 titolari dell'Udinese e dell'Hellas Verona.

La partenza di Runjaic vede un 3-5-2 con Sava tra i pali. Il terzetto difensivo sarebbe costituito da Solet, Kristensen e Goglichidze, mentre sugli esterni Ehizibue e Zemura primeggerebbero. A centrocampo Lovirc, Atta, Karlstrom sarebbero i titolari mentre in attacco Runjaic vede Davis e Bravo.

Zanetti schiera i suoi con un 3-5-2 e in porta vige Montipò. I tre centrali sarebbero Unai Nunez, Ebosse e Bradaric. Oyegoke e Frese sugli esterni, mentre a centrocampo troverebbero posto Serdar, Niasse, Bernede. Mosquera e Sarr come coppia offensiva.