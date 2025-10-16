mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Runjaic torna in conferenza! Ecco la data

News Udinese – Runjaic torna in conferenza! Ecco la data

Il tecnico dei bianconeri si prepara per presentare la sfida in trasferta contro la Cremoense: ecco gli orari della conferenza stampa
La sosta nazionale è da considerarsi terminata. Mancano soltanto gli ultimi rientri dopodiché la testa sarà tutta sulla trasferta contro la Cremonese. A tal proposito mister Kosta Runjaic si prepara a prensentare la prossima conferenza stampa dell’Udinese :ecco gli orari.

Sabato 18 ottobre, a sole 48 ore dalla partita Cremonese-Udinese, il tecnico Kosta Runjaic discuterà gli argomenti relativi all'incontro nella conferenza stampa programmata per le 14,30.

La squadra friulana deve reagire e tornare alla vittoria ma non sarà facile in un campo difficile come quello della Cremonese. Cambiando rapidamente argomento non perdetevi le ultime notizie del mercato friulano: Colpo in porta! Il “nuovo” guardiano per Runjaic<<<

