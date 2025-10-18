News Udinese – Allerta per gli uomini di Runjaic? Le parole di Borin

Il doppio ex della sfida ha rilasciato delle dichiarazioni sul match di Lunedi: Runjaic e i suoi dovranno prepararsi a dovere

Fausto Borin, portiere che ha giocato per l’Udinese dal 1979 al 1984 prima di trasferirsi a Cremona, ha avvertito la squadra di Runjaic riguardo ai pericoli che comporta la trasferta di lunedì. A ‘Il Gazzettino’ ha dichiarato: “I bianconeri hanno delle potenzialità superiori, ma hanno chiuso tre partite con prestazioni deludenti, in particolare a Reggio Emilia contro il Sassuolo. D’altra parte, la Cremonese, con una buona posizione in classifica, ha cominciato la stagione in modo molto incoraggiante, avendo ottenuto una vittoria a Milano contro i rossoneri e dimostrando buone performance, tranne nel match contro l’Inter”.

“È un gruppo che segue completamente il suo allenatore Nicola, ha strategie di gioco chiare, il team è valido e tutti credono nelle loro capacità, cosa fondamentale per esprimersi al meglio. Inoltre, ci sono anche giocatori di spicco come Bonazzoli, un atleta imprevedibile capace di giocate straordinarie, come dimostrato nella partita contro il Milan. ”

Per quanto riguarda l'Udinese, ha fiducia nel rilancio di Zaniolo: "È nel posto ideale per ritrovare una costanza di rendimento, evitando alti e bassi simili a quelli di Leao, come accadeva anche con Balotelli. Sono certo che tornerà a essere il calciatore che abbiamo ammirato nei suoi primi anni con la Roma, e sono sicuro che verrà richiamato nella nazionale, poiché è un grande giocatore. Inoltre, non è più solo un 'ometto', lo vedo più maturo e motivato a fare bene, sicuramente offrirà un contributo significativo alla squadra di Runjaic".