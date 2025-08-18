L'impegno in Coppa Italia rappresenta l'inizio ufficiale della stagione per l'Udinese, che desidera avviare il cammino in modo corretto. Runjaic schiererà quindi la formazione migliore contro la Carrarese. Il Corriere dello sport sottolinea che i friulani sono favoriti, ma che "si aspettano ulteriori miglioramenti anche se i risultati e le prestazioni nel precampionato sono stati decisamente positivi. Tuttavia, in casa bianconera non ci sarà Sanchez, che solo due giorni fa ha ricominciato a allenarsi separatamente in attesa di trovare una nuova sistemazione, poiché non fa parte del progetto di Runjaic, con il quale non ha mai avuto un buon rapporto.