Manca sempre meno alla gara di stasera contro la Carrararese e Runjaic dovrà scegliere quale linea difensiva schierare
L'impegno in Coppa Italia rappresenta l'inizio ufficiale della stagione per l'Udinese, che desidera avviare il cammino in modo corretto. Runjaic schiererà quindi la formazione migliore contro la Carrarese. Il Corriere dello sport sottolinea che i friulani sono favoriti, ma che "si aspettano ulteriori miglioramenti anche se i risultati e le prestazioni nel precampionato sono stati decisamente positivi. Tuttavia, in casa bianconera non ci sarà Sanchez, che solo due giorni fa ha ricominciato a allenarsi separatamente in attesa di trovare una nuova sistemazione, poiché non fa parte del progetto di Runjaic, con il quale non ha mai avuto un buon rapporto.

D'altra parte, Calabrò è stato chiaro. «I miei ragazzi saranno estremamente motivati, non potrebbe essere altrimenti giocando in uno stadio di prestigio contro un avversario decisamente forte. Tuttavia, il tecnico dovrà fare a meno di Illanes e Oliana.

Per quanto riguarda l'Udinese, Runjaic ha finora utilizzato una difesa a quattro e talvolta a tre: questa sera potrebbe continuare con quest'ultima opzione, con Kristensen previsto per giocare al centro per sostituire Bijol senza farlo rimpiangere».

La formazione probabile dell'Udinese:

UDINESE (3-5-2) – Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. Le ultime di mercato: Baldanzi è una realtà possibile ? Il punto di mercato<<<

