Ryanair nuovo Official Air Mobility Partner dell’Udinese

L'Udinese, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato una importante collaborazione con Ryanair, che sarà il nuovo Official Air Mobility Partner dei bianconeri

Il comunicato continua con le parole del direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino: "E’ particolarmente gratificante annunciare una partnership di prestigio come questa con Ryanair – dichiara il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – Udinese Calcio non lascia nulla al caso e va sempre alla ricerca dell’eccellenza e dei comfort. Va, quindi, in questa direzione naturale la collaborazione con un interlocutore di respiro mondiale come Ryanair. Ci rende particolarmente felici avere Ryanair come Official Mobility Partner. Accordi come questo non fanno altro che certificare, ancora una volta, il prestigio e l’attrattiva del brand Udinese - ha concluso- ".