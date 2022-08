Notizie Udinese | Sabato patch celebrativo per i 50 anni in Serie A

I friulani andranno in scena a San Siro con una scritta celebrativa sopra lo stemma che ricorda i 50 campionati disputati in Serie A

Siamo sempre più vicini al debutto in campionato dell'Udinese. I friulani, dopodomani alle 18,30, scenderanno in campo davanti a un San Siro gremito per sfidare i campioni d'Italia e lo faranno con una patch speciale sopra la maglia. Andiamo a scoprire di cosa tratta.

Sabato comincerà per i bianconeri la 50esima stagione in Serie A. Un traguardo storico per la società guidata dai Pozzo che di fatto entra nel gotha del calcio italiano. Infatti, i canali social dei friulani hanno tenuto a precisare che si tratta solamente del dodicesimo club a riuscire in questa impresa. Un obiettivo che certifica la nobile storia dell'Udinese, che da "provinciale" vanta una presenza costante nella massima serie italiana.

Questione di destino

Il destino, poi, ci ha messo del suo. Infatti, questa ricorrenza avverrà proprio contro il Milan a San Siro, dove il 10 settembre 1950 i friulani, allora guidati da mister Testolina, esordirono in Serie A. Proprio per questo fatto, l'Udinese scenderà in campo con una patch celebrativa dei cinquant'anni sopra lo stemma. Ma non è finita qui. Il club friulano raggiungerà nella stessa partita un altro record storico: sabato sarà anche il suo ventottesimo campionato consecutivo di Serie A, traguardo che al momento condivide solo con le due romane e le due milanesi. Numeri da capogiro per una città "piccola" come Udine. Restando ai numeri, con la gestione della famiglia Pozzo (che quest'anno festeggia i 36 anni di presidenza), sono 32 le partecipazioni alla Serie A, con ben undici qualificazioni alle coppe europee. Per questo il direttore generale Franco Collavino ha voluto spendere due parole in tal proposito: "Tradizione e rinnovamento sono il nostro segreto. Il traguardo del 50/o campionato di Serie A testimonia come la nostra società sia un esempio di sostenibilità e gestione fatta bene che ci permette di essere nel gotha del calcio italiano da ventotto anni consecutivi".

