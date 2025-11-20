News Udinese – Sabato la sfida al Bologna: ecco tutti i precedenti

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società bianconera non vede l'ora di tornare davanti al suo pubblico, visto che le ultime due sfide sono arrivati ben sei punti contro avversari di tutto rispetto come Atalanta e Lecce. Passiamo ai precedenti con il Bologna che sarà il prossimo avversario.

Sono 95 le sfide tra il Bologna e i bianconeri di Udine. Match importanti che hanno regalato spesso gioie, anche se ad oggi hanno vinto di più i rossoblù. 35 vittorie per la squadra emiliana, 32 per l'Udinese e 28 i pareggi. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli in vista dei prossimi incontri. Il punto sugli infortunati <<<