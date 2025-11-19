News Udinese – Uno sguardo all’infermeria: il punto sugli infortunati

l’Udinese sarà la prossima squadra avversaria del Bologna . Al Bruseschi , Runjaic e il suo staff hanno dovuto lavorare con un numero ridotto di giocatori, poiché mancano circa una dozzina di calciatori impegnati con le nazionali. Quelli che sono tornati sembrano essere tutti in ottime condizioni. Tuttavia, Saba Goglichidze ha fatto rientro anticipato a causa di un piccolo problema.

L’ex giocatore dell’Empoli è stato visitato dai medici dell’Udinese; l'infortunio non sembra grave, ma la sua presenza nella partita di sabato contro il Bologna è incerta. In ogni caso, Bertola è il candidato principale, dato che aveva fatto bene nella partita contro la Roma. L'unico assente è Kristensen , reduce da un fastidio muscolare, ma Kabasele, che lo sta sostituendo da quasi due mesi, offre buone garanzie anche se ultimamente ha svolto un lavoro personalizzato per un colpo alla schiena subito contro i giallorossi.