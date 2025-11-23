Notizie Udinese – Sacchi non arriva alla sufficienza? I voti dei giornali

L'arbitro è stato abbastanza integerrimo su tanti piccoli episodi, dimostrando una buona cooperazione con il VAR

Lorenzo Focolari Redattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 13:40)

Non tutti sono stati convinti dalla direzione di Sacchi nella partita Udinese-Bologna. Ecco i pareri della stampa nazionale.

GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 — Non noto il fallo da rigore di Ehizibue e lascia correre. Dominguez subisce due interventi punibili (primo da Ehizibue e secondo da Zanoli) senza alcuna sanzione. In dettaglio: all’11’ Pobega rischia il giallo su Ekkelenkamp, ma l’arbitro non interviene. Stessa situazione al 14′, con Bertola su Castro che sarebbe da ammonire. Al 30′ Zaniolo non colpisce ma poggia il braccio (sembrerebbe intenzionalmente) sul volto di Miranda, creando una situazione pericolosa. Al 37′ un colpo di Pobega viene toccato da Ehizibue: il difensore si gira, ma allarga il braccio ingrandendo il suo profilo, rigore segnalato dal Var Camplone.

CORRIERE DELLO SPORT 6 — Sfida complicata per Sacchi che, a parte il monitoraggio OFR, riesce a gestire la partita dal punto di vista tecnico. Meno efficace dal lato disciplinare, l’arbitro di Treia non sanziona almeno tre falli evidenti, un aspetto che sembra costituire il suo punto debole in questo avvio di stagione.

Pobega tenta la conclusione, Ehizibue si oppone girandosi, il suo braccio destro si muove e il gomito sembra allargarsi. Sacchi si trova in una buona posizione, ma forse viene ostacolato da Karlström nel momento decisivo. Camplone a Lissone lo richiama al monitor, le immagini sono chiare, come anche la spiegazione. Sugli sviluppi del cross di Atta, De Silvestri colpisce con il braccio sinistro, ma è attaccato al corpo, l’arbitro osserva bene. Miranda effettua un lungo passaggio, Orsolini controlla (la palla arriva sotto l’ascella, non riteniamo che fosse punibile) e si trova oltre Kabasele, rete annullata in campo. Come già detto, alcuni gialli mancano: sicuramente quello per Zaniolo (gomito alto su Miranda, se fosse stato intenzionale avrebbe dovuto essere rosso), Bertola (intervento in ritardo su Dominguez), Ehizibue (ancora su Dominguez).

La redazione di Mondo Udinese 6 — Nella situazione del rigore, Sacchi applica correttamente il protocollo inter operando molto bene con la sala VAR: giusto il calcio di rigore. In mezzo al campo non ci sono stati grandi episodi controversi e i cartellini gialli erano corretti. Sulla richiesta di rigore da parte di Atta, Sacchi si affida al check veloce del VAR e si prosegue visto anche il corretto posizionamento

