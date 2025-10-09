Udinese – Kristensen out! Kabasele sale nelle quotazioni in difesa

Il centrale danese è finito ai box e potrebbe ritornare dopo la sosta: Runjaic ha già il suo sostituto di fiducia

Lorenzo Focolari Redattore 9 ottobre - 14:06

Una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra ha messo Thomas Kristensen nell'elenco degli indisponibili dell'Udinese. Runjaic perde il suo gioiello della difesa che ha trovato in questo avvio la sua titolarità in mezzo alla difesa. La sua versatilità è ottima sia per la difesa a tre che per quella a quattro senza dimenticare che la scorsa stagione ha interpretato anche il ruolo di terzino destro più volte.

Il sostituto è già pronto! Christian Kabasele è pronto per prendere le redini del danese classe 2003. Runjaic lo ha impiegato tra i primi 11 già la scorsa domenica contro il Cagliari e il goal del pareggio porta la sua firma. Il difensore classe 91 ha tutte le carte in regole per giocare contro la Cremonese.

La sua storia all'interno del club è ancora da scrivere perché anche nei momenti di difficoltà serve sempre l'aiuto di tutti. Runjaic si concentrerà molto su Kabasele durante questa sosta per preparare al meglio il belga di origini congolesi. Le ultime di mercato: Piazza pulita Pozzo? Tre verso l’addio a gennaio <<<