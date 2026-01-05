Udinese – Sale il numero dei tifosi in trasferta: i dati sui biglietti futuri

Per l'incontro di campionato che darà inizio alla seconda parte del torneo tra Udinese e Pisa, dalla Toscana si prevede un grande afflusso di tifosi. Quinewspisa. it riporta che sono stati già venduti 1117 dei 1350 biglietti disponibili per i supporters nerazzurri.
I numeri dei biglietti comprati dai tifosi bianconeri sale sempre di più in vista delle prossime partite fuori casa
L'acquisto è aperto a tutti, con un prezzo di 30 euro per il biglietto: i tagliandi possono essere comprati fino alle 19. 00 di venerdì 9 gennaio 2026.
Cresce l’attesa da parte dei tifosi di unirsi alla squadra per le prossime tappe del campionato. La prossima gara sarà contro il Torino. Si tratta di una priorità su cui tutto l’ambiente è focalizzato. I tifosi si preparano alla trasferta. Le ultime di mercato: Atta saluta tutti? Offerta dalla Premier League<<<
