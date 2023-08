Udinese-Al Rayyan 2-1 / Ecco chi sale e chi scende dopo il doppio incontro

La nuova stagione è oramai alle porte. Mancano solo sei giorni al primo impegno ufficiale del club bianconero in Coppa Italia. La squadra di Andrea Sottil se la vedrà contro la vincente della sfida tra Catanzaro e Foggia. Il match di oggi ci ha dato delle informazioni molto importanti assieme anche alla sfida di ieri. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sale e chi scende in vista del prossimo incontro di Coppa Italia. Ci sono diverse sorprese a tutto campo e di conseguenza non possiamo fare altro che dare merito a chi si sta mostrando nettamente in forma in vista dei prossimi impegni.

Chi scende

Tra i giocatori che nel corso di questo doppio impegno hanno deluso troviamo sicuramente Hassane Kamara. Se pensiamo che l'Udinese ha speso 20 milioni per lui, siamo sin da subito sicuri che al 99% quei soldi la società dei Pozzo non li rivedrà mai più indietro. Fatica a saltare l'uomo e troppo spesso risulta fin troppo compassato. Speriamo il suo cartellino non impedisca a Zemura di giocare da titolare per la maggior parte del tempo.