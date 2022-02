News Udinese – Chi sale e chi scende: da Marì a Makengo

Domenica pomeriggio alle ore 18, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena il Torino. Andiamo a vedere lo stato di forma dei giocatori friulani

Sicuramente, uno dei giocatori più in forma è Isaac Success. Il nigeriano, domenica, dovrà sostituire lo squalificato Deulofeu. Sarà una bella occasione per mettersi in mostra e rendersi protagonista. Fin qui, ha realizzato un gol e fornito tre assist. E’ tempo di migliorare il bottino. Un altro bianconero che si trova in un ottimo periodo è Marco Silvestri. Se l' Udinese è riuscita a tenere la porta inviolata contro il Genoa, buona parte del merito è la sua. In particolare, il numero uno bianconero si è reso protagonista di un doppio intervento decisivo su Ekuban e Yeboah. Domenica vuole ripetersi. Infine, menzioniamo anche Pablo Marì. E’ vero, lo spagnolo non è ancora sceso in campo. Non conosciamo la sua effettiva forma fisica. Tuttavia, il difensore ha tanta voglia di esordire con la maglia dell'Udinese e probabilmente contro il Torino arriverà il suo momento. Ma passiamo a quelli meno in forma.