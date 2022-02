Udinese-Torino / Le probabili formazioni: Marì scalpita

Domenica pomeriggio è in programma il match tra Torino ed Udinese. Ecco le probabili scelte di formazione di Gabriele Cioffi ed Ivan Juric

Due settimane senza Serie A sono troppe. Finalmente, sabato si ripartirà alla grande con il derby di Milano ed il big match tra viola e biancocelesti. I tifosi dell'Udinese dovranno attendere un ulteriore giorno per tornare ad ammirare i propri beniamini sul campo. Domenica pomeriggio, il team friulano ospiterà alla Dacia Arena un Torino in grande forma. Infatti, nelle ultime otto partite, il team granata ha perso solamente contro i campioni d'Italia. Si preannuncia, quindi, una partita tesa, combattuta ed equilibrata, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. All'andata è finita 2-1 per i piemontesi. Nel frattempo, andiamo a vedere le probabili scelte di formazione dei due allenatori. Partiamo da Cioffi.

Udinese

Una notizia buona ed una brutta. La prima è che Roberto Pereyra è ad un passo dal ritorno e forse verrà convocato per questa gara. La seconda è l'assenza di Deulofeu, causa squalifica. Ma procediamo per gradi. Sicuramente, in porta giocherà Silvestri. Linea a tre composta da Rodrigo Becao, Nuytinck ed uno tra Marì e Perez con lo spagnolo in vantaggio. Sulle fasce pronti Udogie e Molina (nonostante le fatiche con la Nazionale). A centrocampo spazio al terzetto composto da Walace, Arslan e Makengo. Tandem d'attacco formato da Beto e Success. Pussetto pronto ad entrare a gara in corso. Ma passiamo al Torino.

Probabile formazione (3-5-2): Silvestri, Becao, Nuytinck, Marì, Molina, Walace, Arslan, Makengo, Udogie, Success, Beto

Torino

Nel Toro sono out gli infortunati Djidji, Belotti e Fares e lo squalificato Belotti. La difesa potrebbe essere composta da Buongiorno, Zima e Rodriguez. Singo e Vojovda sulle fasce, mentre in mediana dovrebbero agire Lukic e Mandragora (favorito su Pobega). Possibile convocazione per il neo acquisto Samuele Ricci. Sulle trequarti, salvo sorprese, giocheranno i titolari Praet e Brekalo, i quali avranno il compito di supportare l'unica punta Sanabria.

Probabile formazione (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Zima, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda, Praet, Brekalo, Sanabria