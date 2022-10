News Udinese – Chi sale e chi scende dopo il match con il Toro

Il team bianconero ha appena concluso una delle settimane più nere della sua stagione, anzi, sicuramente la più difficile. Sono arrivate due sconfitte che fanno male, visto che la prima ha messo il team fuori dalla Coppa Italia contro un Monza tutt'altro che irresistibile. La seconda, invece, ha portato la società di Andrea Sottil alla prima battuta d'arresto davanti al suo pubblico in campionato. Il Torino durante il lunch match è riuscito a sfangarla ed ecco chi sale e chi scende in vista dei prossimi incontri. Domenica c'è la Cremonese e non si può sbagliare assolutamente nulla, ci si aspetta un vero e proprio riscatto: i tre punti sono obbligatori.

Partiamo subito dai giocatori che salgono e che continuano a essere delle garanzie. Il primo su tutti è Isaac Success che ieri ha messo in sera difficoltà tutta la retroguardia granata. L'arbitro è stato anche gentile con le ammonizioni, ma la furia del centravanti nigeriano avrebbe fatto prendere un giallo a tutta la difesa (meritatamente). Non solo lui ma anche Destiny Udogie si è mostrato pronto e sempre in grado di fare la differenza. Il gol è praticamente tutto merito suo e nel frattempo Antonio Conte (che continua ad avere problemi con i suoi quinti) si sfrega le mani.

Chi scende

Nel capitolo delusioni possiamo mettere Jean Victor Makengo che ha giocato una partita sottotono rispetto al suo solito. Ieri è sembrato un vero e proprio fantasma, molto inconsistente sul campo da gioco. Non solo lui, perché anche i sostituti non hanno fatto la differenza (come loro solito). Anche Lazar Samardzic ieri è risultato abbastanza sottotono, non sfruttando a pieno le sue capacità, la sostituzione infatti non è un caso. Cambiando rapidamente discorso, ma restando in tema partita. Non puoi perdere tutte le valutazioni assegnate ai giocatori bianconeri. Ecco le pagelle di Udinese-Torino <<<