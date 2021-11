Notizie Udinese – Chi sale e chi scende: da Molina a Samardzic

L'Udinese è reduce dal pareggio contro il Genoa. Andiamo a vedere lo stato di forma dei giocatori friulani

Redazione

Continua il periodo no dell'Udinese. Nelle ultime undici gare è arrivata una sola vittoria. Ieri, i friulani non sono riusciti ad andare oltre un noioso 0-0 contro il Genoa di Andriy Shevchenko. Giovedì, si torna in campo: direzione stadio Olimpico. Servirà la gara perfetta per mettere in difficoltà i biancocelesti di Sarri, desiderosi di riscattare il 4-o contro il Napoli. Nel frattempo, andiamo a vedere lo stato di forma di alcuni giocatori dell'Udinese. Partiamo da quelli più in forma.

Chi sale

Sicuramente, uno dei giocatori più in forma è Rodrigo Becao. Il brasiliano ha fornito l'ennesima prestazione convincente. Non è un caso che Gotti gli abbia fatto giocare ogni singolo minuto in stagione. Sempre più leader della difesa. Piano piano sta tornando sui livelli dello scorso anno anche Walace. Ieri, il centrocampista è stato il migliore in campo. Sostanza, determinazione e tanti palloni recuperati. Tecnicamente non si discute. Il suo unico problema è la concentrazione. Speriamo diventi più costante. Infine, passiamo a Lazar Samardzic. L'infortunio di Pereyra è più serio del previsto. L'argentino dovrà stare fuori per più di due mesi. Questo significa che l'Udinese avrà bisogno del classe 2002. In vista dei prossimi match, il suo apporto diventa fondamentale. Ma passiamo a quelli meno in forma.

Chi scende

Continua il periodo no di Molina. L'argentino sembra un lontano parente da quel formidabile giocatore ammirato la scorsa stagione. Ieri, ha addirittura rischiato l'espulsione. Fortunatamente, l'arbitro lo ha graziato. La società, lo staff ed i tifosi si aspettano molto di più da lui. Anche Pussetto non sta entusiasmando. Tuttavia, l'ex Watford non è al top della condizione. L'infortunio al ginocchio sta avendo ripercussioni importanti. Ora come ora, non riesce proprio ad essere incisivo. Giovedì, Gotti potrebbe farlo accomodare in panchina. Nel frattempo, vi riproponiamo le pagelle di Udinese-Genoa. Siete d'accordo con questi voti? <<<