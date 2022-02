News Udinese – Chi sale e chi scende: da Pussetto a Nuytinck

Domenica pomeriggio alle ore 15, l'Udinese l'Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Andiamo a vedere lo stato di forma dei giocatori friulani

Redazione

Finalmente, dopo circa un mese e mezzo, l'Udinese è tornata alla vittoria. Si tratta del primo successo nel 2022. Speriamo sia l'inizio di un nuovo cammino. Domenica, ci sarà un altro banco di prova importante. Il team friulano affronterà l'Hellas Verona al Bentegodi. Da quando è arrivato Igor Tudor, i veneti hanno perso solamente con Atalanta e Salernitana, per quanto riguarda i match disputati in casa. I ragazzi di Cioffi dovranno dare il 200%. Nel frattempo, andiamo a vedere lo stato di forma di alcuni giocatori bianconeri. Partiamo da quelli più in forma.

Chi sale

Sicuramente, uno dei giocatori più in forma è Nahuel Molina. Domenica, il suo ingresso in campo ha cambiato la partita. Contro il Verona, salvo sorprese, tornerà dal primo minuto. L'Udinese ha bisogno della sua qualità. Anche Ignacio Pussetto sembra aver ritrovato la giusta condizione fisica. Il classe '95 è entrato in campo con il piglio giusto. Nel finale, si è procurato il rigore poi trasformato da lui stesso. Un altro bianconero che si trova in un ottimo periodo è Marco Silvestri. Se l' Udinese è riuscita a tenere la porta inviolata sia contro il Genoa che contro il Torino, buona parte del merito è la sua. Ma passiamo a quelli meno in forma.

Chi scende

Da un paio di giornate, Beto sembra aver perso la lucidità di qualche settimana fa. E’ passato più di un mese dal suo ultimo gol. Il portoghese deve tornare velocemente a far esplodere di gioia i tifosi bianconeri. La salvezza passa dalle sue reti. Da monitorare la situazione Bram Nuytinck. L'olandese non è sceso in campo domenica a causa di qualche acciacco fisico. Vedremo in questi giorni se riuscirà a recuperare. Ad oggi, è in dubbio. Nel frattempo, Pierpaolo Marino si può fare una grossa risata. Ecco che cosa sta succedendo <<<