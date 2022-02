Udinese – Jean-Victor Makengo: “Ecco cosa mi chiede mister Cioffi…”

Il centrocampista francese è stato ieri sera ospite ai microfoni di Udinese Tonight. Ecco le sue dichiarazioni sul nuovo mister e sul team

Uno dei protagonisti della vittoria di domenica sera è il giocatore al centro dell'articolo. Stiamo parlando del centrocampista francese Jean-Victor Makengo . Un giocatore che è pronto per fare la differenza e continua a crescere partita dopo partita nonostante la sua giovanissima età. Ieri è stato intervistato dalla tv tematica bianconera durante la trasmissione "Udinese Tonight". Andiamo a vedere nel dettaglio le sue dichiarazioni e come procedono i lavori con il nuovo tecnico bianconero.

"La vittoria contro la squadra granata è stata molto importanteper l'Udinese, dato che abbiamo passato un periodo veramente molto brutto durante il mese di gennaio. Io e tutto il team siamo veramente contenti dei tre punti ottenuti". Il centrocampista ha poi continuato: "L'esperienza nel Friuli è la mia prima all'estero. L'impatto con una nuova lingua, ma soprattutto con una nuova cultura è stato abbastanza complesso. Adesso mi sono ambientato e per me risulta tutto più semplice". Per concludere la prima parte ha detto la sua anche sul campionato italiano: "In Italia le squadre lavorano sempre al massimo, ma è la tattica a fare la differenza. Anche in allenamento alleniamo intensamente la tattica, ma anche il fisico dato che si corre moltissimo".