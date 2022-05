Salernitana – Udinese / Designato il direttore di gara: i precedenti

Il team bianconero si prepara per il prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha voglia di fare la differenza

Il team bianconero continua il suo avvicinamento verso il prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una squadra che ha intenzione di fare la differenza pur di concludere nel miglior modo possibile il suo percorso. Allo stadio Arechi di Salerno, però, ci sarà un'altra società costruita per cercare di fare la differenza. Stiamo parlando di una squadra che ha detta di tutti gli addetti ai lavori era una sicura retrocessa, ma in questo istante si sta giocando la salvezza. Uno scontro che risulterà decisivo e dallo stadio si uscirà o con una cocente delusione o con una vittoria che ha dell'incredibile (visto il clima che si prospetta). Intanto non perdiamoci in chiacchere e scopriamo il direttore di gara del prossimo incontro. Ecco chi è stato designato per la partita tra Salernitana e Udinese.

L'arbitro

Il direttore di gara dell'importantissima sfida tra i friulani ed i campani sarà uno con moltissima esperienza alle spalle, stiamo parlando di Orsato. I suoi due guardalinee saranno Vivenzi e Ranghetti, mentre il quarto uomo prescelto è Sacchi. Al Var ci sarà Mazzoleni ed il suo assistente Dionisi. Sono diversi i precedenti per questo mister con la società bianconera. Stiamo parlando di uno degli arbitri più in auge del momento. Ecco come sono andate le sue partite con l'Udinese.

I precedenti

Sono ben quindici le partite dei friulani dirette da Orsato. Stiamo parlando di uno dei veterani del nostro calcio e di conseguenza una media più che onesta. Il primo scontro risale al 2007/2008 più precisamente un Udinese - Torino con vittoria 2-1 per i padroni di casa. L'ultimo precedente, invece, risale a questa stagione più precisamente al pareggio per 3-3 contro la Sampdoria. Ci si aspetta un'altra partita altrettanto emozionante.