Salernitana-Udinese / Samardzic: “Mercato? Non mi interessano le voci”

A qualche minuto dal fischio d'inizio dell'incontro odierno ha detto la sua il campione serbo Lazar Samardzic. Ecco le sue dichiarazioni in vista del prossimo match di campionato che prenderà il via alle 15 in punto contro la Salernitana di Paulo Sousa. Una sfida non semplice e in cui bisognerà dare tutto per poter tornare in Friuli Venezia Giulia con i tre punti finali. Una vittoria che non serve solo per scalare la classifica finale, ma anche per dare un senso a questa stagione dalle due facce. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le dichiarazioni del centrocampista nato e cresciuto in Germania. Ecco le parole di Lazar Samardzic all'emittente televisiva DAZN.