Salernitana-Udinese / Parla mister Sottil: “Non vedo l’ora termini il mercato”

La settimana in cui avete perso il vostro centravanti, non era facile creare con così tante occasioni. Siete un po' da rodare, ma tutto sommato è un buon punto?

"Io sono contento della prestazione, volevamo venire qua a Salerno e fare una partita diversa da quella giocata domenica, soprattutto nella prima frazione. Ai ragazzi devo fare i complimenti perché nei primi settanta minuti ho visto in campo una sola squadra. Grande pressing e grande giocate, parecchie occasioni per andare avanti. Noi siamo andati avanti meritatamente e nel finale un po' di sofferenza. Hanno messo tanti giocatori fisici che hanno tenuto alta l'intensità della partita. Io ho fatto quello che dovevo fare, ma ci serviva una punta che attaccasse lo spazio ma non ce l'avevamo. Nel finale dovevamo tenere di più il pallone. Nel gol preso loro sono stati bravi. Io vorrei dire anche che siamo sulla strada giusta, visto che mi è piaciuta la squadra.

"Io sono contento che finalmente sta per finire questo mercato. Per un allenatore è difficile perdere Beto due giorni prima della partita, oppure essere sempre sul chi va là che qualche giocatore può andare via. Non è facile perché il gruppo comunque ne risente. Poi magari alla fine rimani un po' così perché non hai i giocatori giusti a disposizione. Lazar è ancora un giocatore dell'Udinese ad oggi e speriamo possa continuare con noi. Oggi ha fatto la sua prestazione e ha fatto degli inserimenti di primissimo livello (quello che è anche il suo forte)".