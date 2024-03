Udinese, contro la Salernitana premiato Jaka Bijol: ecco per quale motivo

Unica nota positiva di un pomeriggio da dimenticare come quello di questo sabato (quando è andata in scena la sfida tra l'Udinese e la Salernitana) è quella di Jaka Bijol. Il difensore centrale bianconero (che tornerà proprio oggi in gruppo per dare una grande mano ai suoi compagni) è stato premiato davanti a tutto il pubblico.